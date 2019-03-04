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Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя
Боевики "ДНР" возмущены переходом танкистки Светланы Дрюк на сторону Украины, что стало настоящей сенсацией после выхода сюжета "ТСН" в прямой эфир. Российские главари боевиков бросились комментировать событие, называя "ДНР" "банановой республикой", армия которой разваливается. Первым комментировать произошедшее на своей странице в социальной сети стал бывший главарь горловских боевиков Игорь Безлер. "Лоховская республика МММ", - едва сдерживаясь бросился оскорблять Безлер наемников. Он заявил, что за 5 лет в руководстве "республики" собрались "уроды" и продавшиеся СБУ предатели. При этом Безлер допускает, что вскоре боевики будут переходить на сторону украинской армии вместе с танками. "А что вы хотели от банановой республики, в которой 5 лет строили типа армию и филиал СБУ в Донецке под названием МГБ, в руководстве которого уроды, сбежавшие от "махновцев" в 2014-м в Мариуполь. Вот интересно, когда с танками перебегать станут? Лоховская республика МММ. СУГС бл*!!" - пишет он на своей странице.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, боевики
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