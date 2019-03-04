Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди

04.03.2019 13:50

Сегодня утром находящиеся под контролем членов НВФ блокпосты Донецкой области, собрали достаточно серьезные очереди, особенно на Бахмутском направлении.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает ДонПресс

Так, на Бахмутском направлении в 09:00 собралось около 120 человек пешей очереди и 120 автомобилей:

«ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.00 НА БЛОК ПОСТУ 120 АВТОМОБИЛЕЙ, 19 АВТОБУСОВ, ДО 120 ЧЕЛОВЕК ПЕШЕЙ ОЧЕРЕДИ»

На Марьинском направлении на Каргиле основная очередь растянулась до моста:

«КАРГИЛ НА УКРАИНУ: ОСНОВНАЯ ДО МОСТА, ЛЬГОТА 55 МАШИН»

В Еленовке на Мариупольском направлении рано утром автомобилей было немного, однако, сейчас очередь заметно возросла:

«МУЖ ВЫЕХАЛ В 5:50 С ЮЖНОГО, ЕЛЕНОВКУ ПРОШЕЛ СВОИМ ХОДОМ — ПОЧТИ ЧАС ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛО, СЕЙЧАС УЖЕ ПОДЪЕЗЖАЕТ К ВОЛНОВАХЕ. МАШИН НА ПЕРЛЫНЕ И НОВОТРОИЦКЕ В УКРАИНУ БЫЛО НЕМНОГО, ПЕШИЕ В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО НА ПЕРЛЫНЕ — ПО МЕРЕ ПРИБЫТИЯ АВТОБУСОВ»

«ЕЛЕНОВКА В ВОЛНОВАХУ — ЗА ПОВОРОТ!

И ЛЬГОТЫ МАШИН 60»