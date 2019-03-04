- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди13:50
- На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец13:19
- Из-за российского газа: В «ДНР» пояснили высокие цены на «республиканские» овощи10:40
- В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду10:00
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- «Надо жрать, Путин придет»: в «ДНР» нашли «украинский след» в хлебобулочных изделиях21:40
В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду
Жители временно оккупированного Донецка встревожены – в ботаническом саду идет массовый спил деревьев. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке, а также в Горловке и Макеевке идет массовый спил деревьев. В Макеевке и Горловке уничтожение деревьев называют «кронированием». Однако, вместо здоровых деревьев остаются пни высотой около 1-1,5 метров, а больные, старые и ветхие деревья не трогаются.
Во временно оккупированном Донецке «лесорубы» добрались до ботанического сада, что вызвало волнение и негодование дончан. Также дончане сообщают, что в городе уничтожаются деревья, а вместо них остаются только щепки, ветки и мусор.
Везде, где проводится «кронирование», «вырубка» и т.д. стволы спиленных деревьев распиливаются на чурки и грузят в машины.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Кто-то уничтожает наш ботанический сад, ворота на фото выходят на макшоссе напротив платного ботсада, оставляют после себя ужас, а со стороны калинкино местные скоро всё спилят, такое место классное неохота чтобы оно исчезло»,
«Не удивлена пр всему городу пилят и бабло рубят от продажи пеньков и чурочек, а ветки и мусор тут же бросают, только одни вопрос, кто сажать будет, такими успехами 1-2 года и пустыня везде будет»,
«Наверное думают нас здесь уже не будет и нам оно не надо будет. А они люди временные и такие ценности превращают в деньги. Ведь им нужнее!»,
«Но если разжечь костер, то тут как тут ребята в форме»,
«Наш двор на Путиловке вдоль дороги после их трудов похож на свинарник опилки, ветки, мусор»,
«Вот это и обидно рубают живые, не аварийные деревья причем сразу пилят на чурочки грузят в машины. Это и у нас было и по городу вижу»,.
«Ой беда! Плановая вырубка называется!»,
«По всей территории ДНР идёт массовое уничтожение насаждений… Рубят и пилят буквально всё, к чему только успевают добраться… Скорее всего, власть в доле, иначе как тогда объяснить это безобразие, которое ведут в масштабных объёмах и с молниеносной скоростью, а самое главное, никто за это не отвечает и до сих пор не наказан?!»,
«Какая плановая вырубка? Сколько лет живём, такого не было, когда под ноль деревья спиливают, которые простояли лет по 30»,
«С неподконтрольного Донбасса качают бабло со всего, что только может принести прибыль».
Теги: Донецк, Донбасс, ботанический сад, деревья
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Переход танкистки "ДНР" Дрюк на сторону Украины потряс боевиков: наемники на Донбассе не могут прийти в себя 14:05
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке большие очереди13:50
- На Донбассе за сутки девять обстрелов, ранен боец13:19
- Из-за российского газа: В «ДНР» пояснили высокие цены на «республиканские» овощи10:40
- В Донецке начали массово пилить деревья в ботаническом саду10:00
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и потеряли беспилотник08:40
- Члены НВФ нанесли удар по позициям ВСУ: ранен украинский военный07:40
- Украина обогнала Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира21:00
- Путин приостановил участие России в договоре о РСМД20:39
- В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков20:20
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- В Украине продолжают расти долги по зарплатам19:22
- В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища18:59
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину18:21
- Курс доллара снизился на межбанке18:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"