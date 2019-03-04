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В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища
Российские наемники несут потери на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, по сообщениям, во временно оккупированной Горловке погибли 8 курсантов военного училища из РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Российские наемники и боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери в живой силе. Так, по сообщению источника, во временно оккупированной Горловке ликвидированы 8 курсантов из Коломенского военного училища: «В Горловке погибли курсанты Коломенского военного училища. Вопрос: что делали курсанты подмосковья в Украине? И да — они еще хорошо отделались. Могли бы поехать в Сирию».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Кроме того, по данным пресс-центра ООС, со ссылкой на данные разведки, 3 марта ликвидированы двое боевиков «ДНР» и ещё один ранен. Также сбит один БПЛА противника типа «Орлан-10».
Источник : https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, гибель, курсанты, наемники
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