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Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов РЭБ «Торн»

05.03.2019 13:51
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Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов РЭБ «Торн»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют комплексы радиоэлектронной борьбы «Торн», а также БМП.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«3 марта Миссия зафиксировала 2 грузовика, по оценке, часть комплекса радиоэлектронной борьбы «Торн», в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).
2 марта СММ зафиксировала 2 боевые машины пехоты (БМП-1 и БМП-2) неподалеку от н. п. Михайловка (30 км к северо-востоку от Донецка)».



Теги: Донбасс, комплексы, ОБСЕ, ДНР, боевики, военная техника, БМП
 
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