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Бойцы батальона "Азов" рассказали, зачем они вернулись на Донбасс. ВИДЕО
Военные батальона "Азов" спустя четыре года вернулись на передовые огневые рубежи, чтобы завершить конфликт на Донбассе.
Об этом они рассказали журналистам, передает "Диалог.UA".
Ранее бойцы "Азова" на Донбассе "завалили" российский "Элерон". По словам бойцов, многие ушли из батальона в 2015 году, после того как завершились массовые военные действия. Теперь же воины вернулись на передовые позиции и готовы отстаивать границы государства. Отмечается, что некоторые бойцы батальона были на передовой все время и выполняли отдельные задачи по захвату боевиков в плен или по ликвидации диверсионных групп. По данным журналистов, бойцы батальона "Азов" подтянули подготовку к стандартам НАТО и готовы выполнять любые военные мероприятия в связи с российской агрессией.
Теги: Донбасс, НАТО, конфликт, граница, ликвидация, боевики, батальон "Азов", ДРГ
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