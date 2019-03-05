- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов РЭБ «Торн»13:51
- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки12:49
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины11:31
- "Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах10:53
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ, поврежден жилой дом10:29
- Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганского10:12
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима09:49
- "Украинский агент" Светлана Дрюк: сенсационные подробности – в "ДНР" рассказали, как "Ветерок" "работала" на Украину09:31
Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ
Экс-главарь «ДНР», лидер организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа членов НВФ Светлана Дрюк, известная по позывному «Ветерок» перешла на сторону ВСУ благодаря «медовой ловушке».
Он отметил, что речь идет об операции, выстроенной на «любовной связи с украинским бойцом», передает donpress.com.
Об этом Бородай заявил в интервью российскому изданию ФАН. Так, он уточнил:
«Во-первых, тут имел место явный шантаж родственными связями и детьми. В обычных условиях, когда нормально, женщины могут быть более усидчивыми, исполнительными и педантичными, чем мужчины, и прекрасно тянут лямку. Но когда наступает предельное психологическое, нравственное напряжение и появляется реальная угроза, женская психика часто ломается».
По его словам, на фронте женщину легче шантажировать:
«Для большинства женщин личностные семейные проблемы всегда будут доминировать над проблемами чести и долга перед страной и товарищами. И они легче и прочнее попадаются в так называемые «медовые ловушки».
Также, Бородай отметил, что судя по интервью Светланы Дрюк, он считает, что задействована именно такая «медовая ловушка». Он добавил:
«Западня была расставлена под эту конкретную даму. И сейчас она думает не о том, что предала родину, товарищей и свой народ, а о том, как у нее все будет замечательно с тем человеком, который служит в структурах СБУ».
Теги: Россия, Донбасс, любовь, шантаж, ловушка, СБУ, танк, ДНР, ВСУ, Бородай
- Доказательства российской агрессии на Донбассе опубликовала СБУ
- Генерал ВС РФ Ивашов: боевики "ЛНР" и "ДНР" не имеют шансов против ВСУ, без нас они никто и ничто - подробности
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины
- ВСУ окружают Докучаевск и Горловку с трех сторон - боевики "ДНР" напуганы планом мощного прорыва
- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала13:09
- Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки12:49
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети12:13
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины11:31
- "Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах10:53
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ, поврежден жилой дом10:29
- Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганского10:12
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима09:49
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов РЭБ «Торн»13:51
- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала13:09
- Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки12:49
- Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии12:32
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети12:13
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины11:31
- В Кабмине объяснили, чем опасны члены НВФ «ЛДНР» для России11:10
- "Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах10:53
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"