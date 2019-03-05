Бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался украинским властям

05.03.2019 16:53

Главари боевиков «ДНР», понявшие, что впереди у них только путь «в никуда», предпочитают сдаваться властям Украины. Так, по имеющейся информации сдался бывший «глава ЦИК ДНР» Роман Лягин сдался властям Украины.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Даже главари и видные «функционеры» «ДНР», осознавая, что на временно оккупированных территориях их ждет только «путь в никуда», спешат сдаться властям Украины. Так, поступила информация, что бывший «глава ЦИК ДНР», один из организаторов «референдума» в 2014 году, Роман Лягин сдался властям Украины:

«Появились непроверенные сведения, что бывший глава «ЦИК ДНР» Лягин сдался украинским властям Крысы побежали?»,

«Все что угодно может быть. Как вариант агентуру выводят, неопределённость после выборов может закрыть возвращение навсегда»,

«Та ну на хрєн. що пішло г… но по трубах ?»

«Краще у нас відседіти, чим там в землю лягти ,,,,»,

«Алэ вай !»,

«О, это было бы хорошо».