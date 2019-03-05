Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка

05.03.2019 17:49

Экс-командир подразделений НВФ Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что только благодаря его группе членов НВФ на Донбассе смогли провести «референдум» о создании «ДНР».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в российском городе Самаре, передает donpress.com.

Комментируя возможность проведения «референдума» в других городах Украины он отметил:

«На самом деле „референдумов“ в Харькове и Одессе не было только по той причине, что некому было их защищать. В Донецке, если бы наши группы не зашли, моя, конкретно, то, наверное, все бы произошло по харьковскому или одесскому сценарию».

Кроме того, Стрелков отметил, что в 2014 году захват был для него не единственным вариантом:

«У меня был выбор: идти на Одессу или на Донецк. У меня были делегаты из Донецка и были делегаты из Одессы. Причем, они обращались не ко мне лично (меня тогда толком никто не знал), а к Аксенову, а Аксенов их переправлял ко мне. Меня чуть ни на коленях умолял представитель Одессы идти на Одессу. Но извините, имея такие крохотные силы, действовать вдали от российских границ, я не решился. Некому было защищать — там все подавили в корне, в зародыше…».