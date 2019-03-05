Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО

05.03.2019 19:35

Экс-главарь подразделения НВФ «ДНР» Александр Ходаковский со ссылкой на источники заявил, что якобы уже с 1 апреля российские власти намерены выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО, вступившим в «гражданство» «ДНР/ЛНР».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает donpress.com.

Так, обсуждая наболевший для членов НВФ вопрос российского гражданства, Ходаковский отметил:

«Несколько слов о выдаче российских паспортов жителям „ЛДНР“, имеющих „республиканские“ паспорта, начало которой упорные слухи назначили уже на первое апреля. Многочисленные источники косвенно подтверждают это намерение российских властей».

В то же время он уточнил, что в случае паспортизации населения, жители неподконтрольной части Донбасса получат не традиционный паспорт РФ, а аналог крымского:

«Это не будет полноценный паспорт государства российского, позволяющий пользоваться всеми возможностями гражданина России — это будет аналог крымского паспорта первых месяцев присоединения: нигде в мире эти паспорта признаны не будут».

При этом он добавил, что при получении «новых паспортов» нужно будет учесть тот факт, что людям придется отказаться от украинского гражданства:

«Но другим нужно иметь это ввиду. Другим, это тем, кто на фоне слухов о выдаче российских паспортов торопится сейчас занять очередь в местные миграционные службы для получения сначала паспорта ЛДНР. И нужно будет иметь ввиду, что после получения этих паспортов неуклюжие хранители тайн обязательно допустят утечку, и дорога в Украину вам будет закрыта, поскольку при получении российского документа вы по форме должны будете отказаться от украинского гражданства лично, либо через уведомление посольства письменно».