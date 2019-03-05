- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
Жители оккупированных украинских территорий на Востоке страны вряд ли когда-то смогут восстать против боевиков.
Об этом в своем интервью сообщил блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Ранее Кравчук сообщил о своей убежденности, что временно подконтрольный российским боевикам Донбасс прежним никогда не будет. Казанский рассказал, что пока не видит никаких предпосылок для того, чтобы говорить о восстании на Востоке, так как жители не проявляют никакай активности. Блогер убежден, что выступления против боевиков могут начаться лишь в том случае, если люди реально начнут умирать с голоду. Казанский уверяет, что как только активисты начнут собираться против боевиков, их там объявят проукраински настроенными радикалами и отправят в подвал. Казанский пояснил, что все люди на тех территориях, которые готовы были выступать против оккупации, давно уехали, так как там невозможно выступать против боевиков. Блогер подчеркнул, что как только люди проявляют свою гражданскую позицию или пытаются противостоять беспределу, то они исчезают или их выдавливают с оккупированной территории.
Теги: Донбасс, Кравчук, восстание, оккупация, радикалы, боевики, ОРДЛО
- Адская битва за аэропорт глазами мирной жительницы Донецка - патриотки Украины
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Фотофакт: Лидер боевиков Захарченко курит украинские сигареты
- Вооруженные боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
- Боевики «ДНР» несут колоссальные потери в живой силе
- "Минобороны" ДНР заявило об обстрелах. Которые "власти" не заметили
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- Губарев сдал боевиков Ташкента росСМИ: "Крадут и пытают людей в Донецке, переодевшись в форму "Азова""19:06
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»18:37
- Гиркин рассказал, какой город планировал захватить вместо Донецка17:49
- Человек новой эпохи: астрологи назвали будущего президента Украины07:48
- В «Батькивщине» озвучили последствия решения суда по цене на газ07:27
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- В ОРЛО сократят женщин-«военнослужащих»: названа причина22:31
- ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов21:59
- В ОРДО намерены внедрить «систему -112»21:31
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе21:02
- На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ20:33
- Боевики подвергают мирных жителей Донецка опасности: ОБСЕ нашла части снарядов РСЗО "Град" во дворах20:04
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО19:35
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»