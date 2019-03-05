Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе

05.03.2019 21:02

Жители оккупированных украинских территорий на Востоке страны вряд ли когда-то смогут восстать против боевиков.

Об этом в своем интервью сообщил блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Ранее Кравчук сообщил о своей убежденности, что временно подконтрольный российским боевикам Донбасс прежним никогда не будет. Казанский рассказал, что пока не видит никаких предпосылок для того, чтобы говорить о восстании на Востоке, так как жители не проявляют никакай активности. Блогер убежден, что выступления против боевиков могут начаться лишь в том случае, если люди реально начнут умирать с голоду. Казанский уверяет, что как только активисты начнут собираться против боевиков, их там объявят проукраински настроенными радикалами и отправят в подвал. Казанский пояснил, что все люди на тех территориях, которые готовы были выступать против оккупации, давно уехали, так как там невозможно выступать против боевиков. Блогер подчеркнул, что как только люди проявляют свою гражданскую позицию или пытаются противостоять беспределу, то они исчезают или их выдавливают с оккупированной территории.