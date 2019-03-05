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«Мое место на фронте, а не за партой»: погибший боец ВСУ не дожил до своего 20-го дня рождения
05.03.2019 16:28
Погибший недавно на Донбассе боец ВСУ Богдан Гаврылив не дожил всего полтора месяца до своего 20-го дня рождения.
Об этом рассказал Александр Соколовский, председатель общественного союза «Общественное объединение Калущини участников боевых действий (АТО) на Востоке Украины имени Романа Шухевича», передает donpress.com.
Богдан родился в Калуше Ивано-Франковской области, служил разведчиком 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время продолжительного артиллерийского обстрела со стороны НВФ, который произошел в районе Лебединского, он получил тяжелую минно-взрывную травму.
Теги: Донбасс, гибель, обстрел, АТО, ВСУ, боец, фронт, НВФ
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