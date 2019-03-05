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Архив - Донецкая область

На Донбассе появиться передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам. ВИДЕО

05.03.2019 17:13
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На Донбассе появиться передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам. ВИДЕО

Национальная полиция Украины отправила на Донбасс мобильный пункт ветеринароной помощи.

Как сообщает-пресс-служба ведомства, это пилотный проект, целью которого является оказание помощи служебным собакам, которые выполняют задания в зоне операции Объединенных сил.

«Теперь мы имеем возможность предоставлять им высококвалифицированную хирургическую и терапевтическую помощь», — подчеркнул заместитель начальника отдела организации кинологической деятельности Нацполиции Ярослав Красеха.



Теги: Донбасс, мобильный, помощь, полиция, собака, проект, ветеринар, кинолог, Нацполиция, ООС
 
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