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На Донбассе зафиксировано новое вооружение подразделений НВФ
На Донбассе в зоне ООС зафиксировали появление новых единиц вооружения и военной техники подразделений НВФ вне линий отвода.
Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации.
По данным центра, в зоне безопасности обнаружены:
четыре танка и самоходная гаубица — около Новоселовки;
две боевые машины пехоты БМП-1 и одна боевая бронемашина другой модификации замечены у населенного пункта Стила;
четыре БМП-1 — в районе Докучаевска;
один МТ-ЛБ — в районе Сентяновки;
один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ -23−2 — неподалеку от населенного пункта Миус;
две БМП — рядом с Михайловка (30 км северо-восточнее Донецка);
два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ «Торн» — в Ясиноватой.
В штабе ООС уточнили:
«Приведенные факты свидетельствуют о целенаправленных действиях марионеток Кремля по усилению напряженности на линии соприкосновения и демонстративного нарушения международных договоренностей по урегулированию конфликта».
Теги: Донбасс, штаб, вооружение, бронетехника, военная техника, СЦКК, НВФ, ООС
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