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Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганского
Незаконные вооруженные бандформирования вели огонь по мирным жителям Зайцево и Новолуганского, за что четверо террористов поплатились жизнью.
Минувшие сутки, 4 марта, боевики "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня на захваченной территории Донбасса, передает "Диалог.UA".
Российско-оккупационные войска не оставляют своих попыток окончательно раскачать ситуацию на востоке Украины смертельными провокациями. В данных разведки указывается, что четырех оккупантов удалось уничтожить ответным огнем, а один ранен. По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Удары врага частично повредили жилой дом и хозяйственные постройки. Уже в начале текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ
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