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Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки

05.03.2019 12:49
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Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки

Защитникам Украины удалось успешно ликвидировать очередного участника российско-оккупационных войск в районе Горловки.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" опубликовал на своей странице в Facebook новость об очередном ликвидированном боевике "ДНР", передает "Диалог.UA".

Согласно данным ВСУ, 3 марта 2019 года "200-я бригада" оккупантов пополнилась очередным бойцом из 3-й ОМСБр. Штефан уточняет, что районе Горловки военнослужащим ООС удалось ликвидировать Любовь Коробку с позывным "Лютик" родом из Константиновки.



Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ДНР, потери, ВСУ, ООС
 
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