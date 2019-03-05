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Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже

05.03.2019 13:32
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Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже

Одиозная российская певица Чичерина, известная своей активной поддержкой террористов на оккупированной части Донбасса, бросилась угрожать казнью главе компании Facebook Марку Цукербергу и еврейскому народу за блокировку ее страницы в социальной сети.

Facebook заблокировал страницу Чичериной после размещения там запрещенного контента, что буквально взбесило россиянку, передает dialog.ua.

При этом сказанное Чичериной буквально потрясло социальные сети: сторонница "ДНР" с грязными оскорблениями в адрес Цукерберга и еврейского народа бросилась угрожать, требуя немедленно разблокировать свою страницу. Не забыла террористка и упомянуть "украинских фашистов".

Через некоторое время эта запись была удалена самой певицей, а вместо нее появились новые угрозы уже с упоминанием имени убитого ливийского диктатора Каддафи.

Социальные сети потрясены сказанным россиянкой и ее грязными угрозами.



Теги: Украина, Донбасс, Facebook, казнь, угроза, евреи, блокирование, ДНР, соцсети, фашисты
 
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