Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже

05.03.2019 13:32

Одиозная российская певица Чичерина, известная своей активной поддержкой террористов на оккупированной части Донбасса, бросилась угрожать казнью главе компании Facebook Марку Цукербергу и еврейскому народу за блокировку ее страницы в социальной сети.

Facebook заблокировал страницу Чичериной после размещения там запрещенного контента, что буквально взбесило россиянку, передает dialog.ua.

При этом сказанное Чичериной буквально потрясло социальные сети: сторонница "ДНР" с грязными оскорблениями в адрес Цукерберга и еврейского народа бросилась угрожать, требуя немедленно разблокировать свою страницу. Не забыла террористка и упомянуть "украинских фашистов".

Через некоторое время эта запись была удалена самой певицей, а вместо нее появились новые угрозы уже с упоминанием имени убитого ливийского диктатора Каддафи.

Социальные сети потрясены сказанным россиянкой и ее грязными угрозами.