Пушилин пообещал «побороть коррупцию» в ОРДО

05.03.2019 14:09

Борьба с коррупцией является одним из главных направлений «политики ДНР».

Об этом заявил на форуме «Сила Донбасса» в неподконтрольном Украине Донецке главарь ОРДО Денис Пушилин, передает donpress.com.

Так, глава оккупационной «администрации» отметил:

«Особо подчеркну, что одним из трех ключевых направлений, наряду с развитием экономики и интеграционных процессов с РФ, должна стоять антикоррупционная политика. Она, прежде всего, должна быть направлена на причину возникновения коррупции в нашей стране».