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Архив - Донецкая область

Сокрушительный удар по позиции оккупантов РФ вызвал ажиотаж в Сети: ВСУ разбили врага метким выстрелом. ВИДЕО

05.03.2019 15:53
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Сокрушительный удар по позиции оккупантов РФ вызвал ажиотаж в Сети: ВСУ разбили врага метким выстрелом. ВИДЕО

В Сети появилась видеозапись эффектного уничтожения позиции террористов "ДНР" бойцами передового подразделения украинской армии из 30-й отдельной механизированной бригады.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" рассказал об успешном уничтожении укрытия боевиков на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что сокрушительный удар нанесли бойцы передового подразделения украинской армии из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского . "Меткий выстрел или шмаки бум от воинов 30-й отдельной механизированной бригады", - иронично прокомментировал видео Штефан. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий Вооруженных сил Украины точным ударом из гранатомета попадает точно по цели российско-оккупационных войск.



Теги: Украина, Донбасс, армия, выстрел, гранатомет, ДНР, боевики, ВСУ, РФ
 
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