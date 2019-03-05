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Страшно, пусто и безлюдно. В сети опубликовали кадры Киевского проспекта в Донецке. ВИДЕО

05.03.2019 09:10
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Страшно, пусто и безлюдно. В сети опубликовали кадры Киевского проспекта в Донецке. ВИДЕО

В сети житель неподконтрольного Украине Донецка Игорь Полтавец опубликовал видео, на котором показал, выглядит Киевский район года, расположенный вблизи разрушенного донецкого аэропорта.

На видео видны заколоченные и полуразрушенные магазины и торговые площадки, передает donpress.com.

В жилых домах видны следы разрушений от обстрелов. Автор видео отмечает:

«Восстановительный фонд Донецка работает у нас конечно просто „замечательно“. Сами можете наблюдать… оторвало людям балконы, разбитые стекла, и это до центра города всего 7 минут на машине».

Также, на видео показан разрушенный Путиловский мост, район завода «Точмаш» и многое другое.



Теги: Донецк, Донбасс, магазин, фонд, восстановление, разрушения, Донецкий аэропорт
 
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