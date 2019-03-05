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Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть
05.03.2019 07:30
Бойцы передового подразделения украинской армии из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского из гранатомета подорвали боевую позицию "ДНР", которую буквально разорвало мощным взрывом.
Об этом сообщают украинские информационные агентства, публикуя данные бойцов и фото мощнейшего взрыва, передает dialog.ua.
Подробности рассказали сами солдаты сил ООС на странице механизированной бригады в социальной сети. Стало известно, что боевая позиция боевиков с названием "Прыщ" постоянно надоедала обстрелами украинским воинам: выбрав момент, бойцы украинской армии решили нанести контрудар, и лучший гранатометчик сухопутных войск из указанного подразделения нанес точный выстрел, подорвав боевую точку мощнейшим взрывом.
Теги: Донбасс, взрыв, гранатомет, ДНР, боевики, ВСУ, обстрелы, соцсети, ООС
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