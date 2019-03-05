В Горловке медики не спешат «спасать» боевиков «ДНР»

05.03.2019 16:10

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе в виде убитых и раненных. Однако, во временно оккупированной Горловке медики не спешат «спасать» раненых боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, по сообщению штаба ООС со ссылкой на данные разведки, 4 марта ликвидировано четверо оккупантов и ещё один ранен.

Однако, во временно оккупированной Горловке, не смотря на жесткое давление, медики не спешат «спасать» раненных боевиков «ДНР». Вот что рассказывает горловчанин, ставший невольным свидетелем происходящего:

«В горловке сейчас все время есть раненые. Ругали на планерке хирургов, которые вместо бежать в приемное спасать попочленца сидели жрали бутерброды».