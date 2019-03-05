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Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ уехать «в течение минуты»
Вооруженные боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ, приехавших в населенные пункты временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, уехать «в течение минуты».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«3 марта члены вооруженных формирований дважды отказывали патрулям СММ в доступе к некоторым районам в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км северо-востоку от Мариуполя). В первом случае один из них не наблюдателей на улицу Кирова. Во второй раз другой член вооруженных формирований потребовал, чтобы патруль покинул данный район «в течение минуты» по соображениям безопасности».
Кроме того, «3 марта в пункте попуска на границе возле н. п. Изварино член вооруженных формирований сказал, чтобы наблюдатели покинули этот район».
Теги: Донбасс, граница, требование, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, пункт пропуска
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