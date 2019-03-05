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ВСУ на Донбассе усилили новейшими ПТРК "Корсар" и "Скиф", не оставив боевикам и наемникам РФ шансов
Армия Украины на Донбассе была усилена новейшими противотанковыми ракетными комплексами, чтобы не допустить перевеса боевиков и российских наемников.
Директор Дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов Укроборонпрома Андрей Артюшенко рассказал, что ВСУ на Донбассе вооружили современными противотанковыми ракетными комплексами, передает "Диалог.UA".
"Несмотря на сложную ситуацию, Укроборонпром успешно решает главную задачу: создание отечественного ракетного вооружения, которое способно в нашей морской экономической зоне защитить страну от возможной агрессии", - заявил он, Также он отметил, что еще в начале 2014 года Укроборонпром поставил цель не допустить перевеса в пользу противника по числу и мощи ПТРК, чтобы сохранять нужный баланс сил. "Наша продукция - зенитные комплексы "Корсар", противотанковый комплекс "Скиф", комплекс "Стугна" - это достижения всемирного значения. Сегодня мы стали конкурентоспособны, а самое главное, мы эффективно обеспечиваем Вооруженные силы тем оружием, которое позволяет отчасти доминировать в вопросах эффективного поражения противника", – подчеркнул он.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, наемники, ракетный комплекс, Укроборонпром, РФ
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