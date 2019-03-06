​Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса

06.03.2019 22:23

Еще одна активная поборница "русского мира", замминистра образования при режиме Януковича Ирина Зайцева бежала из оккупированного Донбасса.

Скандал с сепаратисткой Зайцевой прокомментировал в Facebook известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA". Известная украинофобка и поклонница "русского мира" Зайцева, которая активно способствовала оккупации Луганска, не захотела жить в "ЛНР". Она бежала в белорусский Витебск, где возглавила кафедру международных языков местного госуниверситета. Примечательно, что Зайцева "слиняла" из Луганска за несколько лет до того, как город был оккупирован гибридной армией РФ. Долгое время она жила в Киеве. Однако после появления "ЛНР" переезжать туда сепаратистка почему-то не захотела.



"Удивительный феномен. Опять видим сторонника "русского мира", которому не нравится "русский мир". Просто какая-то эпидемия. Корнилов, Чаленко, семья Мармазовых, Орцев, Зайцева и десятки других депутатов, активистов, журналистов, которые так долго боролись за "русский Донбасс", унесли ноги из этого самого Донбасса, как только туда по-настоящему пришел "русский мир". Никто не хочет жить в "освобожденных от фашистов" Донецке и Луганске! Все свалили - кто в Москву, кто в Беларусь", - прокомментировал новость Казанский.



Он напомнил о том, как Зайцева долгие годы вела антиукраинскую пропаганду. Она, в частности, активно агитировала за расширение использования русского языка.



"И вот, наконец, сбылась мечта. Учиться на украинском больше не нужно. Никто больше не "затормаживает интеллектуальное развитие луганчан". Но Ирина Зайцева почему-то не поехала в "молодую республику", а перебралась в Беларусь. Теперь бедолаге приходится страдать уже не из-за украинского, а из-за беларуского языка", - иронизирует журналист. Он возмутился, что идеологи "Л/ДНР" после создания "республик" бегут из них куда подальше, оставляя местных граждан "вариться" в этом хаосе, нищете и беззаконии.



Источник: www.dialog.ua