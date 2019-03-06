- В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу. 15:45
- Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста13:00
- Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО12:16
- Российский наемник из РПГ-7 расстрелял толпу мирных жителей в медпункте12:00
- Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары11:15
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал07:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс 07:15
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса22:23
- Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей20:15
"Экс-сослуживцы будут в истерике": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"
Стало известно о том, что в Украину решила сбежать еще одна террористка, орудовавшая в "ДНР".
Данное лицо сдало украинским спецслужбам личную информацию боевиков, которые служат в первой танковой роте сепаратистов. Информацию предоставляет Фашик Донецкий на своем сайте, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, еще одной террористкой оказалась 28-летняя Маргарита Пономаренко, проживающая в Донецке.
Также у блогера имеется информация о том, что эта особа была возлюбленной российского сепаратиста. По словам беглой террористки, ее решение о переходе связано с разочарованием в идеях "Новороссии".
Отмечается, что возлюбленным Маргариты был боевик по прозвищу "Картина", или Тарбаев Александр Николаевич. Родился он 8 апреля 1976 года. Известно, что он является командиром первой танковой роты 11 ОМСБ "ДНР". "Чувак пленил Маргариту блатным базаром, ибо отсидел в тюрьме, а также татуировками, которые сделал там же", — написал блогер.
Спустя время террористка приняла решение дать согласие на программу Службы безопасности Украины под названием "Тебя ждут дома".
Маргарита сбежала в Украину, прихватив с собой флешку, на которой имеются личные данные всех российских оккупантов, которые служат в первой танковой роте "ДНР".
Более того, террористка-перебежчица передала сотрудникам СБУ ряд других данных о сепаратистках. "Спасибо, Маргарита. Твои бывшие сослуживцы будут в истерике очень скоро", — подытожил блогер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, террористы, ООС
- В "ДНР" для устрашения украинских пленных показательно убили "своего мародера" – громкие подробности
- "У всех ребят высыпались зубы", - мать освобожденного воина АТО Александра Морозова рассказала, как 3 года издевались над ее сыном в плену
- В Украине сделали предложение террористам «ЛДНР»
- Крик отчаяния дончан: Живем в постоянном унижении, как "отбросы". Нет уже сил. Украине мы были нужны, а сейчас до нас нет никакого дела
- Предприниматели из Киева вели бизнес на оккупированной территории и финансировали боевиков "ДНР"
- В зоне АТО за сутки ранено два бойца
- В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу. 15:45
- Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста13:00
- Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО12:16
- Российский наемник из РПГ-7 расстрелял толпу мирных жителей в медпункте12:00
- Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары11:15
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал07:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс 07:15
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса22:23
- Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей20:15
- В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу. 15:45
- В Кабине рассказали о возможности повышения зарплат в Украине15:27
- Сегодня в некоторых регионах Украины объявлено штормовое предупреждение15:00
- В России приняли скандальный закон о "фейках" - сайты начнут блокировать 14:40
- В Украине открыли сервисный центр экспертного центра МОЗ14:20
- Стало известно о новом тайном контракте Минобороны14:00
- Новая инициатива Кабмина: к чему стоит готовиться украинцам13:45
- В Пенсионном фонде озвучили суммы повышения пенсий с 1 марта13:30
- Украинским девушкам разрешили учиться в военных лицеях13:17
- Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста13:00
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть