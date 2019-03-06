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Пушилин дал прогноз о будущем Ахметова на Донбассе
У украинского олигарха Рината Ахметова будущего в Донбассе нет. Такое заявление сделал главарь «ДНР» Денис Пушилин.
Так, вспоминая события 2014 года Пушилин отметил:
«Будущего у Ахметова в Донбассе нет. По моему мнению, он его потерял в 2014-м, когда ставил Донбасс на кон в своих торгах с киевской властью. Он пытался показать, что управляет всеми процессами, включая протестные».
При этом главарь ОРДО заявил, что в свое время Ахметов якобы недооценил «силу народного сопротивления»:
«Нас, прямо скажу, недооценили. Хозяином Донбасса считался Ахметов. Он, наоборот, переоценил свои силы, считая, что в „своей вотчине“ разберется сам. И просчитался. Движение сопротивления с каждым днем набирало силу, и однажды процесс стал просто необратим».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Ахметов , ДНР, Пушилин, ООС
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