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Архив - Донецкая область

В Горловке закрылся ещё один крупный магазин

06.03.2019 08:15
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В Горловке закрылся ещё один крупный магазин

Во временно оккупированной Горловке умирает бизнес и торговля. Так, горловчане с грустью отметили, что закрылся магазин «Bonitta». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке умирает бизнес, закрываются магазины, проработавшие много лет и пользовавшиеся популярностью у жителей города. Так, на улице Гагарина закрылся магазин «Bonitta».

Верным признаком того, что магазин находится в «предсмертном» состоянии, становится объявление о полной распродаже.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированной Горловке закрылись магазины «Creativ» и «Club Kotton».



Теги: Донбасс, Горловка, магазин, ДНР
 
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