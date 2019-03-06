«Задрожали дома и стены»: в Донецке что-то «мощно бахнуло»

06.03.2019 08:00

Вчера вечером жители неподконтрольного Украине Донецка около 20:00 по местному времени услышали мощный взрыв, от которого затряслись стены в жилых домах. Об этом они сообщают в социальных сетях.

По словам дончан, взрыв прогремел в северной части города, предположительно в районе донецкого аэропорта:

«Донецьк. 20:38о на півночі щось дуже «добряче» …уло (((«

«В Донецк в районе АП тоже что-то чуть раньше грохнуло»

В комментариях люди пишут, что в Киевском районе задрожали стены домов:

«Донецк ОЦКБ услышало запад… по ощущениям жуткий плюс, то-ли площадка, то-ли Октябрь. Киевский РИК не тихо, а очень мощно бабахнуло. Ул. Экономическая. Ветка. Задрожал дом»

«Киевский, 20:37(мест.): что-то где-то очень хорошо бахнуло, даже через закрытые окна»

«В 19:58 мск что-то такое грохнуло что стены затряслись Открыл окно послушать, но больше не повторялось» «Донецк 21.20 д б. Пушкина. Одиночное, громкое, мощное. Перекрытия содрогнулись Стадион Кировец — шарахнуло не хило, вроде СЗ Боссе аж вибрация по дому пошла, далеко и мощно Донецк сити, ничего себе волна прошла!».

Источник: https://donpress.com