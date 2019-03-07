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Архив - Донецкая область

Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста

07.03.2019 13:00
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Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста

Боевики ОРДО не пропустили на оккупированную территорию три из четырех грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает ОстроВ.
Отмечается, что через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от  МККК. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны.
"При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украины территорию", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, боевики, ОРДО
 
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