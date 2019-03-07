Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе

07.03.2019 20:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе

Сегодня участники подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции согласовали новое перемирие с 8 марта. Об этом сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В частности, он отметил:

«Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия — с 01:01 08 марта по московскому времени».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, перемирие, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх