Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе

07.03.2019 20:03

Сегодня участники подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции согласовали новое перемирие с 8 марта. Об этом сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В частности, он отметил:

«Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия — с 01:01 08 марта по московскому времени».

Источник: https://donpress.com