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Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе
07.03.2019 20:03
Сегодня участники подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции согласовали новое перемирие с 8 марта. Об этом сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
В частности, он отметил:
«Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия — с 01:01 08 марта по московскому времени».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, перемирие, ОРДЛО
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