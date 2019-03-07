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Архив - Донецкая область

Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений

07.03.2019 20:15
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Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений

Обстрел поселка начался после обеда сегодня, 7 марта.

Источники из "ДНР" сообщают, что работает различное вооружение.

Как стало известно, под обстрел попал поселок Доломитное, это северная часть оккупированной Горловки, передает "Диалог.UA".

Обстрел идет и в эти минуты, в свою очередь террористы обвинили во всем силы ООС.

Известно, что по улице Железнодорожной, 4 горит дом, о жертвах пока не сообщается. Также на указанной улице зафиксированы мощные разрушения еще нескольких частных домостроений. По неофициальной информации пламенем объяты еще несколько зданий, куда попали боеприпасы боевиков.

К слову сказать, боевые действия в районе Горловки и ее окраин не прекращаются уже какой день подряд, при этом очевидцы отмечают, что террористы пустили вход танки, работает прочее запрещенное "Минском" оружие. 



Теги: Донбасс, война, Горловка, обстрел, ДНР, ООС
 
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