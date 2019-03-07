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«Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал

07.03.2019 07:30
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«Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал

Украинский генерал-майор, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк прокомментировал ситуацию относительно перешедшей на сторону Украины участницы боевых действий на стороне «ДНР» Светланы Дрюк, более известно как «Ополченочка» или «Ветерок». 

Как информирует replyua.net, в эфире «ОбозТВ» генерал заявил, что в настоящее время еще рано говорить о том, что Светлана Дрюк сто процентов попадет под программу СБУ, как раскаявшаяся террористка. Более того, эксперт отметил, что «Ветерок» может получить реальный срок в виде пожизненного заключения, ведь, по его мнению, она ничем не отличается от боевика Лусварги. Вовк рассказал: «Интересно, почему «ветряную» эту сейчас никто не ищет, и чувствует она себя здесь нормально… Чем она от Лусварги отличается? Непрофессионально, и даже безответственно утверждать, что она попадет под программу СБУ».

Также украинский генерал добавил: «Светлану Дрюк нужно обязательно сажать в тюрьму, а ее дело передавать в суд и тщательно расследовать. А уже потом можно определиться со сроком. Она может получить до десяти лет, или же пожизненное заключение. Это будет зависеть от инкриминируемой ей статьи и количестве возможных человеческих жертв от ее деятельности с составе «ДНР». А ее обстрелы Градами в любом случае принесли жертвы».



Теги: Донбасс, тюрьма, срок, террорист, ДНР
 
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