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Перемирие на Донбассе: Марчук сообщил о принятом на переговорах ТКГ решении
Начиная с 00 часов 00 минут 8 марта текущего года в Луганской и Донецкой областях, где сейчас происходит активная фаза Операции объединенных сил, устанавливается режим перемирия (прекращения огня), о чем сообщил представитель от украинского государства в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, пишет replyua.net со ссылкой на «Новости Донбасса».
В частности, Марчук поведал, что в ходе видеоконференции, которая состоялась сегодня, седьмого марта 2019 года, Украина сделала предложение активировать дополнительный механизм, который смог бы гарантировать режим «тишины». Но, по данным представителя Украины в ТКГ, этого не произошло. Причиной тому стало отсутствие во время переговоров представителя страны-агрессора Бориса Грызлова.
При этом Марчук добавил: «До тех пор, пока со стороны Кремля не будет гарантий, то есть, утверждения Путина, или его доверенных лиц, то, к большому сожалению, никакого оптимизма на длительное прекращение огня на Донбассе нет». Как ранее сегодня мы уже сообщали, бойцы ВСУ заняли доминирующую позицию в направлении Донецка, ликвидируя огневые точки, бронетехнику, и боевиков, одного за другим.
Теги: Донбасс, война, переговоры, перемирие, ООС
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