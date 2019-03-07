Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе

07.03.2019 08:45

Предатель украинского государства, ставленник Кремля Денис Пушилин, который в настоящее время является главарем террористической организации «Донецкая народная республика» на Донбассе, сделал резонансное заявление относительно будущего известного олигарха из Украины Рината Ахметова.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, сепаратистские средства массовой информации сообщили, что Пушилин публично выступил против бизнесмена, заявив, что у украинского олигарха нет абсолютно никакого будущего на Донбассе. В частности, главный террорист Донецка сообщил, что Ринат Ахметов совершил огромную ошибку, когда весной 2014-го он недооценил силу российских наемников.



Таким образом, согласно словам главаря «ДНР», Ахметов не имеет будущего на Востоке Украины, ведь он потерял Донбасс, «торгуясь с властью Киева». Также боевик добавил, что украинский бизнесмен сделал большой проступок, неверно оценив свою власть в Донецкой и Луганской областях Украины.