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Архив - Донецкая область

Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО

07.03.2019 12:16
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Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО

В районе Ясиноватской автомобильной развязки военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили пулеметное гнездо российской гибридной армии в Донбассе. Об этом пишет, выложив в YouTube соответствующее видео, офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц», передает Лига.

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной «страйк» от воинов ООС", - подписано видео.

Когда точно произошел боевой эпизод в районе треугольника Донецк-Авдеевка-Ясиновая, не сообщается.

Вчера, 6 марта, впервые в 2019 году российская оккупационная армия в Донбассе применила артиллерию калибра 152 мм.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, обстрел, ООС
 
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