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Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары
Спасатели так называемого «МЧС ДНР» ликвидировали пожар в здании «администрации» Петровского района неподконтрольного Украине Донецка, огнем уничтожены упаковки с гуманитарной помощью. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».
В «ведомстве» отметили:
«Сегодня, 7 марта, произошел пожар в комнате на цокольном этаже четырехэтажном здания администрации Петровского района Донецка. Пожаром уничтожена гуманитарная помощь — детское питание в картонных упаковках и вещи на площади пять квадратных метров».
Стало известно, что в результате пожара повреждены упаковки с гуманитарным грузом на площади 30 квадратных метров.
Также, было ликвидировано возгорание в Центрально-Городском районном отделении «полиции» неподконтрольной Украине Горловки. Огнем уничтожена комната участкового, также повреждены кабинет следствия, перекрытие между вторым и третьим этажами и кровля здания.
Причины данных происшествий устанавливаются.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, гуманитарная помощь
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