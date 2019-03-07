В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу.

07.03.2019 15:45

Двое мужчин демонтировали элементы железнодорожного пути на Донетчине.

Об этом сообщили в областном главке Нацполиции, уточнив, что разборка шла у Торецка.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что группа неизвестных похищает железнодорожное полотно на ветке в направлении Горловки. Благодаря розыскным мероприятиям полицейские обнаружили место преступления и вышли на след злоумышленников. Были задержаны жители Торецка 28 и 32 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Во время следственных действий изъяты элементы пути и оборудование для демонтажа.

В настоящее время полиция устанавливает причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям. Размер убытков, нанесенных ПАО «Укрзалізниця», устанавливается.

Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://mrpl.city