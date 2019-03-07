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В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)
Не подумайте, никаких новоявленных звезд шоу-бизнеса в Мариуполе не предвидится. Все гораздо прозаичнее - на следующей неделе в Мариупольской драме ожидается очередная премьера нынешнего года.
"Лысая певица" - знаменитая пьеса театра абсурда, которую написал Эжен Ионеско еще в 1948 году. И она до сих пор с успехом наполняет кассы театров мира. "И вот теперь дошел черед и до Мариуполя", - пояснил режиссер-постановщик этого спектакля Анатолий Левченко.
Постановка будет идти на украинском языке в переводе Владимира Дибровы и называется "Голомоза співачка". По словам режиссера, если бы в названии оставили привычный перевод "Лиса", то большинство зрителей восприняли бы афиши как анонс детского музыкального спектакля, где рыжехвостая лиса поет и танцует.
Представление продолжится немногим более полутора часов на Малой сцене и рассказывает о том, как в современном мире люди разучились общаться, несмотря на то, что пьеса написана в середине прошлого века. Нынешние речевые шаблоны, смайлики, иконки и эмодзи в социальных сетях еще больше усугубили эту проблему. И люди, не задумываясь, обмениваются словесными штампами. В этих языковых единицах форма и содержание расслаиваются и теряют связь друг с другом. В итоге, получается не беседа, а коммуникация. А, фактически, "собеседники" пытаются напялить друг другу розовые очки, уводя из мира реального содержания сказанных фраз в мир иллюзий. На проблему пустопорожнего трепа Эжен Ионеско надвигается своими пьесами, написанными в жанре трагифарса, пародируя бытие человека, низведенное до уровня механического функционирования.
Абсурдистской коммуникацией на мариупольской сцене доверено заниматься молодым артистам: Дарье Недавней, Вере Шевцовой, Вадиму Ермишину, Дмитрию Музыке, Виктории Агафоновой. Их компанию разбавляет 50-летний актер из Ивано-Франковска Андрей Луценко. Именно его реплика и "выведет на сцену" ту самую лысую певицу, давшую название пьесе. Но об этой удивительной истории можно почитать на просторах Интернета.
А вот зачем и кому "Голомоза співачка" призвана снять розовые очки, зритель узнает, посмотрев сам спектакль, попав на Малую сцену Мариупольской драмы на первый показ 13 марта.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, спектакль
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