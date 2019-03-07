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Архив - Донецкая область

В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ

07.03.2019 19:10
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В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ

С начала дня в зоне ООС члены НВФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС .

Подразделения НВФ обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений ООС:

 

  • из минометов калибра 82 мм — в районе села Крымское;
  • дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов — вблизи населенного пункта Хутор свободный;
  • из стрелкового оружия — у поселка Новолуганское.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, война, обстрел, ВСУ, ООС
 
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