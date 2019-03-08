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Донецкая область вошла в пятерку регионов с самой высокой стоимостью борща
Донецкая область вошла в пятерку регионов Украины с наиболее дорогой продуктовой корзиной борщевого набора.
Такие данные, после исследования, опубликовала Ассоциация поставщиков торговых сетей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает zi.dn.ua.
Лидером с наиболее дорогим овощным набором стала Киевская область, где для приготовления блюда понадобится потратить 71 гривню. На втором месте Донецкая область — 69 гривень, на третьем месте Закарпатская область — 68 гривень, далее следует Черновецкая область — 67 гривень. Замыкает пятерку самых дорогих регионов Тернопольская область с 66 гривнями за борщевой набор.
Во время исследования в состав борщевого набора были включены по килограмму картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука.
В Ассоциации поставщиков торговых сетей отметили, что с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019 года борщевой набор подорожал в среднем на 70%.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, стоимость, подорожание, продукты, борщ, соцсети
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