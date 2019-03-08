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Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк

08.03.2019 18:19
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Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что перешедшая на сторону Украины танкистка «ДНР» Светлана Дрюк должна понести уголовную ответственность.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает donpress.com.

Так, Наев отметил:

«В Украине созданы такие условия, что люди которые ошиблись достаточно серьезно — совершили преступления — могут перейти на сторону добра, на сторону украинского народа».

В то же время, Наев подчеркнул, что при установлении вины, она должна ответить за содеянное.

«Если в ее действиях есть состав преступления, а из того, что мне известно так и есть, человек должен ответить. После освобождения из соответствующих учреждений, может стать полноценной гражданкой Украины».



Теги: Донбасс, преступление, танк, уголовная ответственность, ДНР, ВСУ, Наев, ООС
 
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