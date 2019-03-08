- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Прошел подготовку в РФ: в зоне ООС задержан член группировки «ЛНР»17:00
- В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков16:45
- Под Ясиноватой военный подорвал гранату: двое погибших, один раненый16:15
«Министерство доходов и сборов ДНР» требует заплатить налоги на 10 дней раньше
Предприниматели, оставшиеся на временно оккупированных территориях Донецкой области, получили от оккупационных властей «ДНР» очередной неприятный «сюрприз». «Министерство доходов и сборов» требует заплатить налоги на 10 дней раньше.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Предприниматели на временно оккупированных территориях в очередной раз столкнулись с «нежданчиком» со стороны оккупационных «властей ДНР». «Министерство доходов и сборов ДНР» требует от предпринимателей заплатить налоги раньше на 10 дней, до 10 марта. «Новость» объявили сегодня, 6 марта, во второй половине дня. Платежи нужно внести до 10 марта, но 8 марта – праздник, а 9 марта «банк» не работает. Поэтому предпринимателям придется вносить платежи 7 марта.
Причин такого внезапного изменения «графика» платежей доступно не объяснили, сослались на «проверку в министерстве».
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Минсдох дыры требует от всех предпринимателей заплатить налоги на 10 дней раньше, до 10 марта(читай до завтра). Сообщили поздно, все в шоке. В налоговой связали это с какой то проверкой в минсдохе, но люди уже думают разное, например про полномасштабную войну».
Теги: Донбасс, министерство, оккупация, ДНР, соцсети, налоги, предприниматели
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"
- В Горловке «министры ДНР» опять обещают «запустить» «Стирол»
- Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- В Макеевке массово пилят деревья. Люди возмущены
- В оккупированной Горловке взрывом разнесло гаражный кооператив: в Сети опубликовали кадры сильных завалов
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Прошел подготовку в РФ: в зоне ООС задержан член группировки «ЛНР»17:00
- В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков16:45
- Циркулярку в дело: девушка намерено искалечила себя ради страховки (ВИДЕО)22:45
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- В армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола22:00
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса21:35
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- Эксперт объяснил, на сколько подорожает хлеб в Украине20:46
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"20:15
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект