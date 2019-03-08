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"Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
Армия Украина должна вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль, освободив территории, захваченные российско-террористическими войсками.
Командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев ответственно заявил, что армия Украины готова ко всем формам и способам ведения вооруженной борьбы, передает "Диалог.UA".
"Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы ко всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом", - заявил генерал-лейтенант. "Это украинский народ, украинские земли, поэтому надо воевать, надо победить", - добавил Наев Кроме того, глава ООС уверен, что жители Донбасса, которые причастны к незаконным вооруженным формированиям "Л/ДНР", заслуживают амнистии. "Люди, которые ошиблись, имеют возможность перейти на сторону добра. Но человек должен ответить и с чистой совестью потом уже может стать полноценным гражданином Украины", - заключил Наев.
Теги: Россия, Донбасс, победа, армия, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, Наев, ООС
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- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление15:47
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- Вооруженные боевики «ДНР» перегородили автомобилем дорогу наблюдателям СММ ОБСЕ14:51
- В одной из многоэтажек Донецка прогремел взрыв: пострадал мужчина14:30
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Доктор»13:48
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