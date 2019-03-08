"Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление

08.03.2019 15:47

Армия Украина должна вернуть оккупированный Донбасс под свой контроль, освободив территории, захваченные российско-террористическими войсками.

Командующий Операцией Объединенных сил Сергей Наев ответственно заявил, что армия Украины готова ко всем формам и способам ведения вооруженной борьбы, передает "Диалог.UA".

"Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы ко всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом", - заявил генерал-лейтенант. "Это украинский народ, украинские земли, поэтому надо воевать, надо победить", - добавил Наев Кроме того, глава ООС уверен, что жители Донбасса, которые причастны к незаконным вооруженным формированиям "Л/ДНР", заслуживают амнистии. "Люди, которые ошиблись, имеют возможность перейти на сторону добра. Но человек должен ответить и с чистой совестью потом уже может стать полноценным гражданином Украины", - заключил Наев.