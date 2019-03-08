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Архив - Донецкая область

В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото

08.03.2019 18:51
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В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото

В Кировском район неподконтрольного украинского правительству Донецка сегодня утром обрушился мост сортировки на шахте Скочинского.

Об этом сообщают местные жители и публикуют соответствующие фото, передает donpress.com.

Так, украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Твиттер опубликовал фото разрушений и написал:

«Шахта Скочинского, 08/03/19, обрушился мост сортировки «.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.



Теги: Донецк, Донбасс, шахта, мост, обрушение, соцсети, пострадавшие
 
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