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Архив - Донецкая область

В одной из многоэтажек Донецка прогремел взрыв: пострадал мужчина

08.03.2019 14:30
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В одной из многоэтажек Донецка прогремел взрыв: пострадал мужчина

В одной из квартир многоэтажного дома в Кировском районе неподконтрольного Украине Донецка произошел взрыв газа.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Так в «ведомстве» отметили:

«Сегодня в Кировском районе Донецка по улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома. В результате взрыва пострадал мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу».

По информации, взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель.



Теги: Донбасс, мужчина, взрыв, газ, МЧС, госпитализация, повреждения, ДНР, многоэтажка
 
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