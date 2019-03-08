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Архив - Донецкая область

Возле жилых домов в Донецке нашли реактивные снаряды

08.03.2019 16:07
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Возле жилых домов в Донецке нашли реактивные снаряды

В Киевском районе Донецка вблизи жилых домов обнаружены неразорвавшиеся реактивные снаряды системы «Град».

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передают novosti.dn.ua.

Наблюдатели увидела 2 предмета, оцененные как боеприпасы, на улице Стратонавтов, приблизительно в 30 метрах от жилых домов: один из них лежал на земле, а второй застрял в асфальтовом покрытии.

Еще один боеприпас был замечен на улице Башкирской, приблизительно в 10 метрах от жилых домов.

Все три боеприпаса не были ограждены, отмечают в миссии.

Ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ задокументироваликорпуса боеприпасов от РСЗО «Града» на двух улицах в Донецке.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, боеприпасы, ОБСЕ, жилой дом, снаряды, РСЗО "Град"
 
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