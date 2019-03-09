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Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке
Актуальная информация по блокпостам для пересекающих линию соприкосновения на Донбассе.
На Бахмутском направлении — из Горловки приличная очередь пеших, движение слабое. Очевидцы сообщают в соцсетях:
«Головка. Приехали в 6−12 по Украине. До первого шлагбаума было машин 20. Стоим ко второму шлагбауму. Движение ЕСТЬ, но слабенькое»,
«На Артемовск из Горловки на заправке очередь чел. 150 пеших».
Марьинское направление: на блокпосту «Каргил», по данным соцсетей, очередь — около 60 человек, около 30 машин:
«На „Каргиле“ обычной — около 60, льготы — 30».
«Каргил в Украину: пеших — никого, льготы — две машины, общей очереди — машин 30».
В Еленовке на Мариупольском направлении ситуация следующая:
«Еленовка в „Марик“ — основная: до второго горшка))) (чуть дальше), льгота: около 20»
В то же время в Госпогранслужбе Украины сообщают, что утром 9 марта на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/30;
«Марьинка» — 0/40;
«Новотроицкое» — 20/25;
«Гнутово» — 10/10
Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, ГПСУ
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