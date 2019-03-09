Что горит? В Донецке небо затянуло черным дымом

09.03.2019 12:12

Сегодня утром около 10:00 по местному времени в неподконтрольном Украине Донецке за Мотодромом в небо поднялось огромное облако черного дыма.

Об этом сообщают местные жители в соцсети, передает donpress.com.

По их словам, местные «власти» сообщают, что горели покрышки и пожар уже потушен, однако, дончане сомневаются в том, что причиной пожара стали именно автопокрышки:

«Донецк 10.00 д Прямо сейчас… за Мотодромом какой то эпический трындец. складик ГСМ??»

«Официальная версия — покрышки)))»

«Режим „Черное небо“»