"Достали с АГС", - фото последствий удара ВСУ пугают оккупантов, авто одним ударом превращено в груду металла

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Террористы в Сети жалуются на "вероломную" атаку ВСУ на Ясиноватской развязке. Автомобиль "ДНРовцев" был разгромлен с одного меткого удара.
Внимание на истерику оккупанта обратил в Twitter популярный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
О "подлой атаке" ВСУ в районе ЯБП (так называемой Ясиноватской развязки) рассказали сепаратисткие СМИ "ДНР". Они пожаловались, что "подлые укропы" расстреляли "гражданский" автомобиль, который внезапно объявился у одной из самых "горячих" точек Донбасса. Пропагандисты тут же сознаются, что в "Москвиче" находился один из боевиков. "Прилетело прям в машину. Хорошо, что водитель был военным и успел выскочить", - "спалили контору" "ДНРовцы". Они показали последствия удара ВСУ - автомобиль серьезно поврежден и уже не подлежит восстановлению. Бойцы ООС поразили его с одного удара.
"Насколько известно, все приличные террористы иначе как на цивильных легковушках и не ездят. Иногда цепляют туда пуху и получается шахидмобиль", - комментируют произошедшее в соцсетях.
Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, выстрел, автомобиль, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, ООС
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