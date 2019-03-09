"Достали с АГС", - фото последствий удара ВСУ пугают оккупантов, авто одним ударом превращено в груду металла

09.03.2019 13:53

Террористы в Сети жалуются на "вероломную" атаку ВСУ на Ясиноватской развязке. Автомобиль "ДНРовцев" был разгромлен с одного меткого удара.

Внимание на истерику оккупанта обратил в Twitter популярный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

О "подлой атаке" ВСУ в районе ЯБП (так называемой Ясиноватской развязки) рассказали сепаратисткие СМИ "ДНР". Они пожаловались, что "подлые укропы" расстреляли "гражданский" автомобиль, который внезапно объявился у одной из самых "горячих" точек Донбасса. Пропагандисты тут же сознаются, что в "Москвиче" находился один из боевиков. "Прилетело прям в машину. Хорошо, что водитель был военным и успел выскочить", - "спалили контору" "ДНРовцы". Они показали последствия удара ВСУ - автомобиль серьезно поврежден и уже не подлежит восстановлению. Бойцы ООС поразили его с одного удара.

"Насколько известно, все приличные террористы иначе как на цивильных легковушках и не ездят. Иногда цепляют туда пуху и получается шахидмобиль", - комментируют произошедшее в соцсетях.